Трехлетний ребенок погиб в ДТП в Калужской области

Около 14:30 в среду, 8 марта, на дороге Брянск – Людиново – Киров в Людиновском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в прокуратуре Калужской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ 2112 не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Рено Каптур».

Погиб трехлетний ребенок, который ехал в «Ладе» без детского кресла.

Тяжелые травмы получил также водитель «Лады». В «Рено» никто не пострадал.

Полиция Калужской области в связи с этим трагическим происшествием опубликовала напоминание водителям о том, что детей нельзя перевозить без специальных удерживающих устройств.

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