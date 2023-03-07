Двух женщин сбили в Калужской области за день

За понедельник, 6 марта, в Калужской области в ДТП пострадали два пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

Около 13:30 в Калуге у дома №66 по улице Маяковского 48-летний водитель «Нивы» двигался задним ходом и сбил 87-летнюю женщину. Госпитализация пенсионерке не понадобилась.

В Людиново в 15:00 на улице Энгельса у дома №16 42-летний водитель «Нивы» сбил 72-летнюю женщину. Она доставлена в больницу.

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