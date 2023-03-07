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В Калуге возбуждено уголовное дело после смерти работника на заводе

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2023 11:50 0 1024
В Калуге возбуждено уголовное дело после смерти работника на заводе

Во вторник, 7 марта, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о результатах проверки, которая проводилась после гибели работника на одном из заводов города.

Трагедия произошла 9 февраля.

- По версии следствия, 58-летний мужчина занимался шлифовкой деталей на станке, - пояснили в Следственном комитете. - Во время работы лопнул вращающийся диск, и его фрагмент попал в грудь работнику. Мужчина скончался. 

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На предприятии прошел обыск, изъяты документы по вопросам организации охраны труда и допуска погибшего к работам, электронные носители информации, а также иные предметы, имеющие значение для дела.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 07.03.2023 11:50 0 1024
Тэги: происшествие следственный комитет
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