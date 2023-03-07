Два человека пострадали в столкновении «Рено» и «Форда» в Калужской области

Около 11:40 6 марта на дороге между Калугой и Тарусой у деревни Хомяково Ферзиковского района столкнулись легковые автомобили «Рено Клио» и «Форд Куга». О причинах этого происшествия во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу.

Травмы получили сам виновник ДТП, попавший в больницу, и 49-летний водитель «Форда».

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