Названа причина пожара в детской школе искусств в Калужской области
Как мы уже сообщали, утром в понедельник, 6 марта, в городе Киров на улице Ленина произошел пожар в здании детской школы искусств №1. О предварительных причинах происшествия сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, на чердаке произошло короткое замыкание.
В результате происшествия обуглены два квадратных метра обрешетки кровли.
Работники и ученики школы не пострадали.
Напомним, в январе в этом здании завершился капитальный ремонт.
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