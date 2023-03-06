Названа причина пожара в детской школе искусств в Калужской области

Как мы уже сообщали, утром в понедельник, 6 марта, в городе Киров на улице Ленина произошел пожар в здании детской школы искусств №1. О предварительных причинах происшествия сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, на чердаке произошло короткое замыкание.

В результате происшествия обуглены два квадратных метра обрешетки кровли.

Работники и ученики школы не пострадали.

Напомним, в январе в этом здании завершился капитальный ремонт.

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