В Калужской области загорелась детская школа искусств

Утром в понедельник, 6 марта, в городе Киров Калужской области пожар произошел в здании детской школы искусств №1 на улице Ленина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

На место происшествия выезжали три пожарных расчета.

По предварительным данным, возгорание произошло на чердаке. Его удалось потушить.

Никто из людей не пострадал, причины пожара устанавливаются.

Отметим, что в январе школа искусств в Кирове открылась после капитального ремонта, который продолжался несколько месяцев.

- В ходе работ отремонтированы все внутренние помещения, фасад здания, входная группа с пандусом, заменены оконные и дверные блоки, системы отопления и электроснабжения, - рассказывал тогда министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Здание школы в Кирове построено в 1882 году.

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