В Калужской области 35-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Ниссане»
Около 21:50 4 марта на дороге между Козельском и Сухиничами перевернулся автомобиль «Ниссан Альмера». Подробности об этом происшествии в понедельник, 6 марта, опубликовало управление ГИБДД по Калужской области.
По предварительной информации, 35-летний водитель двигался в сторону Козельска и не справился с управлением рядом с деревней Егорье.
Машина съехала в кювет и перевернулась.
Различные травмы получил сам автомобилист.
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