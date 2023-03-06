В Калужской области 35-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Ниссане»

Около 21:50 4 марта на дороге между Козельском и Сухиничами перевернулся автомобиль «Ниссан Альмера». Подробности об этом происшествии в понедельник, 6 марта, опубликовало управление ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летний водитель двигался в сторону Козельска и не справился с управлением рядом с деревней Егорье.

Машина съехала в кювет и перевернулась.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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