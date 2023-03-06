В Калужской области водитель толкал машину и сбил пешехода

В городе Киров Калужской области вечером 3 марта произошло курьезное ДТП. Об этом сообщили в региональном УГИБДД.

Примерно в 20:20 на улице Пролетарской 34-летний мужчина выталкивал свою машину со спецстоянки, и автомобиль передним колесом наехал на 49-летнего пешехода.

Пострадавший оказался владельцем этой стоянки. Врачи зафиксировали у него различные травмы.

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