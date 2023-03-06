В Калужской области 60-летняя женщина погибла в ДТП с КамАЗом

Как мы уже рассказывали, днем 3 марта на дороге между Ферзиково и Сугоново в Ферзиковском районе КамАЗ столкнулися с легковым автомобилем «Мицубиси Лансер». В понедельник подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летняя женщина за рулем «Мицубиси» выезжала на главную дорогу со стороны деревни Ивашево и не пропустила самосвал. После столкновения оба автомобиля оказались в кювете.

Водитель «Мицубиси» погибла на месте аварии.

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