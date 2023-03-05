В Калужской области 35-летний мужчина получил тяжелые травмы на производстве

В субботу, 4 марта, в Калужской области мужчина был тяжело травмирован на производстве. Об этом в воскресенье, 5 марта, сообщает СУ СК России по Калужской области.

В Дзержинском районе 35-летний мужчина, мастер производства, получил травмы при производстве работ на предприятии. Следственный комитет по данному факту проводит проверку.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что оператор и мастер увидели по камерам остановку одного из конвейеров предприятия.

Мастер и слесарь-ремонтник пошли осматривать конвейер, но не остановили иные конвейеры.

В результате работающий конвейер зацепил мастера за одежду сзади и прокрутил несколько раз. Мастер с тяжкими телесными повреждениями находится в реанимации больницы.

Следователи СК утанавливают обстоятельства и причины произошедшего, состояние работа по охране труда на предприятии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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