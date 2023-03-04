В Калуге бродячие собаки растерзали беременную косулю

В пятницу, 3 марта, в Калуге на территории деревни Сокорево, расположенной рядом с Окой, местные жители обнаружили растерзанную бродячими собаками косулю. Подробности в субботу сообщил министр природных ресурсов и экологии Калужской области Владимир Жипа.

Животное еще было живо, но истекало кровью. Приехавший на место охотовед доставил косулю в центр реабилитации диких животных «Феникс».

Выяснилось, что косуля была беременная. Но она и двое детенышей не пережили ночь. Самка умерла из-за обширного инфаркта с кровоизлиянием в мозг.

- Хотя бродячие собаки и были чипированы, но случай нападения таких стай на диких животных не единичен, - заявил Владимир Жипа. - Я призываю всех граждан к соблюдению безопасности в подобных ситуациях.

Ранее, напомним, в Калуге жители микрорайона Турынино жаловались на стаи бродячих собак. В феврале губернатор Владислав Шапша потребовал от городского головы Дмитрия Денисова решить проблему бродячих собак.

Сейчас животных после отлова стерилизуют, прививают от бешенства, чипируют и выпускают обратно на улицу.

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