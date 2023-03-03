Слухи о проникновении диверсантов в Калужскую область прокомментировали в правительстве

В пятницу, 3 марта, по социальным сетям и мессенджерам начали распространяться сообщения о проникновении неких диверсантов на территорию Калужской области. К ним прикрепляется якобы скриншот с сайта информационного агентства «Интерфакс».

Однако таких новостей на самом деле не было, панические слухи опровергли в правительстве Калужской области.

- Правоохранительные органы региона опровергают данную информацию, - говорится в заявлении правительства, которое продублировали различные министерства и ведомства.

Калужан просят доверять только официальным сообщениям.

Ранее на этой неделе по соцсетям ходили страшилки о парфюмерах-убийцах. А утром 3 марта в Калуге из-за угрозы нападения эвакуировали школу №14.

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