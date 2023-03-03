В Калуге в течение месяца ищут пропавшего 33-летнего мужчину

Вечером в пятницу, 3 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже в Калуге 33-летнего Антона Бородина.

Последний раз мужчину видели почти месяц назад – 4 февраля.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Опубликованы фото и приметы:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Темно-зеленая куртка с капюшоном,

Темно-синие джинсы,

Черные кроссовки,

Черная шапка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

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