В Калуге в течение месяца ищут пропавшего 33-летнего мужчину
Вечером в пятницу, 3 марта, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о пропаже в Калуге 33-летнего Антона Бородина.
Последний раз мужчину видели почти месяц назад – 4 февраля.
На данный момент нет информации, где он может находиться.
Опубликованы фото и приметы:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Голубые глаза,
- Темно-зеленая куртка с капюшоном,
- Темно-синие джинсы,
- Черные кроссовки,
- Черная шапка.
Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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