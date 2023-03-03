В Калужской области «Мицубиси» перевернулся после столкновения с КамАЗом
Около 13:40 в пятницу, 3 марта, в Ферзиковском районе произошло ДТП на дороге между Ферзиково и Сугоново. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, у поворота на деревню Аристово столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси» и КамАЗ.
Оба автомобиля вылетели в кювет, «Мицубиси» перевернулся.
По данным спасателей, в аварии пострадал один человек.
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