В Калужской области «Мицубиси» перевернулся после столкновения с КамАЗом

Около 13:40 в пятницу, 3 марта, в Ферзиковском районе произошло ДТП на дороге между Ферзиково и Сугоново. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, у поворота на деревню Аристово столкнулись легковой автомобиль «Мицубиси» и КамАЗ.

Оба автомобиля вылетели в кювет, «Мицубиси» перевернулся.

По данным спасателей, в аварии пострадал один человек.

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