В Калуге возбудили уголовное дело после ложного сообщения о теракте в школе №14

Как мы уже рассказывали, утром в пятницу, 3 марта, в Калуге эвакуировали учеников и работников школы №14 на улице Московской.

По факту заведомо ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.207 УК РФ, сообщили в прокуратуре региона.

- Расследование взято на контроль, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в министерстве образования и науки Калужской области рассказали, что утром поступила информация о возможном вооруженном нападении на школу. Всех распустили по домам. Чиновники также связали эту ситуацию со вчерашними событиями в Брянской области.

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