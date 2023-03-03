Водитель «Лады» сбил пешехода и перевернулся в Калужской области

Около 20:00 в четверг, 2 марта, на дороге Калуга – Тула в Перемышльском районе сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от деревни Макарово человек попал под колеса «Лады Ларгус». После этого автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

МЧС сообщило об одном пострадавшем. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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