В Калуге эвакуировали школу №14 из-за угрозы нападения

Утром в пятницу, 3 марта, в Калуге эвакуировали учеников и работников школы №14 на улице Московской.

Ситуацию прокомментировал в телеграме официальный представитель министерства образования и науки Калужской области:

- Сегодня с утра поступила информация о возможном вооруженном нападении на здание школы. Правоохранительные органы приняли решение об эвакуации школьников и начали проверку школьной территории. Опасных объектов и признаков нападения не обнаружено, но с учетом вчерашних событий в Брянской области занятия в школе остановлены, ученики направляются домой.

UPD. Возбудили уголовное дело после ложного сообщения о теракте.

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