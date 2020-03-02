В Калуге ищут очевидцев двух ДТП с пешеходами

В четверг, 2 марта, ГИБДД объявила о поисках очевидцев двух дорожных аварий, произошедших в Калуге в прошлом году.

28 марта в 16:40 у дома №235 на улице Московской водитель «Хендая Солярис» сбил женщину. В тот день в городе была сильная метель.

А ночью 25 декабря пешехода сбили на улице Непокоренных Ленинградцев. Водитель скрылся.

Всех, у кого есть информация об этих происшествиях, просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 8 (4842)76-40-51 (доб.107), 8 (4842) 54-75-34 или 8 (4842)54-78-88.

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