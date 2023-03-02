В Калуге водитель «Мазды» сбила 17-летнюю девушку

В среду, 1 марта, на улице Дорожной в Калуге под колеса автомобиля попала 17-летняя девушка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 33-летняя женщина за рулем «Мазды 6» ехала по Дорожной со стороны улицы Московской и у дома №15 сбила девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами пешехода доставили на попутном транспорте в детскую областную больницу. Позже врачи отпустили девушку домой.

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