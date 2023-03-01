В Калуге водитель «Дэу» сбил 14-летнего мальчика на переходе

Около 8:35 утра в среду, 1 марта, на перекрестке улиц Московской и Азаровской в Калуге сбили 14-летнего мальчика. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 32-летний водитель «Дэу Нексии» с Азаровской поворачивал направо на Московскую на зеленый сигнал светофора и сбил ребенка, который пересекал проезжую часть по переходу.

Мальчика доставили в детскую областную больницу.

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