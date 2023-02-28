В Калужской области два человека пострадали в массовом ДТП

Три автомобиля столкнулись утром во вторник, 28 февраля, на дороге между Калугой и Козельском в районе деревни Полюшково. В этой аварии пострадали два человека, сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель грузового «Мерседеса» примерно в 8:30 утра выехал на встречную полосу и врезался в легковые «Хонду» и «Киа Рио».

Различные травмы получили 45-летняя женщина, находившаяся за рулем «Киа», а также ее 39-летний пассажир. Их доставили в больницу.

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