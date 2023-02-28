Массовое ДТП произошло на дороге между Калугой и Козельском

Около 8:30 утра во вторник, 28 февраля, на дороге между Калугой и Козельском в районе деревни Полюшково произошло массовое ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, там столкнулись грузовик «Мерседес» и легковые «Киа Рио» и «Хонда».

Пострадали несколько человек.

Как рассказал наш читатель, в течение нескольких часов проезд по дороге был закрыт. Машины перенаправляли в объезд.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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