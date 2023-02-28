В Калуге не зафиксировано случаев ложной воздушной тревоги

Утром во вторник, 28 февраля, в Обнинске на одной из радиостанций передали сигнал воздушной тревоги.

Это информация была ложной. Кто-то взломал серверы радиостанций. Такие случаи зафиксированы и в других регионах, сообщили в МЧС.

А вот в Калуге радиослушателей тревогой не пугали. Как сообщили нам представители крупнейших радиостанций, случаев взлома не зафиксировано.

Напомним, 1 марта МЧС включит сирены для проверки системы оповещения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.