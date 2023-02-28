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На заводе в Калуге погиб 60-летний рабочий

Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 28.02.2023 14:00 1 1496
На заводе в Калуге погиб 60-летний рабочий

В понедельник, 27 февраля, на одном из предприятий в поселке Росва на территории Калуги погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, он занимался монтажом холодильного оборудования, поскользнулся и упал с высоты шести метров. 

Мужчина умер от полученных травм.

Следователи сообщили, что погибший официально не работал на этом предприятии. Ведется проверка.

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Дмитрий Ивьев , Фото: СК по Калужской области.
Опубликовано: 28.02.2023 14:00 1 1496
Тэги: происшествие следственный комитет
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