На заводе в Калуге погиб 60-летний рабочий

В понедельник, 27 февраля, на одном из предприятий в поселке Росва на территории Калуги погиб 60-летний мужчина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По предварительной информации, он занимался монтажом холодильного оборудования, поскользнулся и упал с высоты шести метров.

Мужчина умер от полученных травм.

Следователи сообщили, что погибший официально не работал на этом предприятии. Ведется проверка.

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