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Губернатору пожаловались на массовые задержания подростков в торговых центрах Калуги

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 09:25 0 636
Губернатору пожаловались на массовые задержания подростков в торговых центрах Калуги

Вечером понедельника, 28 февраля, соцсети заполонили сообщения о массовых выездах ОМОНа в торговые центры Калуги. Жалоба поступила и в телеграм-канал губернатора Калужской области Владислава Шапши.

- Вопрос конечно не по теме, почему сейчас по всей Калуге полиция забирает всех подростков в отделения полиции, чтобы после за ними приезжали родители? – пишет Артем Николаев в комментариях к посту губернатора об отчете городского головы. - Якобы они находятся большой группой и говорят больше двух в течении 53 дней не собираться. На каком основании?

В пресс-службе УМВД по Калужской области, отрицают причастность к рейдам даже несмотря на то, что на распространяемых в сети роликах отчетливо видны подростки в помещении со стендом УМВД по городу Калуге. В Росгвардии, в чьем ведомстве находится ОМОН, обещали дать комментарий позже.

Разбираются в вопросе и в региональном минобразования, где нам пообещали дать комментарий позже.

Между тем массовые рейды калужской полиции по торговым центрам связывают с деятельностью молодежного движения «ЧВК «Рёдан», которое никак не связано с военными формированиями, охватило всю страну. Его участники – подростки - устраивают массовые драки в торговых центрах.

Проблема набрала такие обороты, что в госдуме уже изучают ситуацию на предмет того не является ли новое молодежное веяние происками недружественных стран. 

Между тем это движение захлестнуло и Украину, а начальник нацполиции Харьковской области Владимир Тимошко обвинил в создании «Редана» Россию.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.02.2023 09:25 0 636
Тэги: происшествие дети
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