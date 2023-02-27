В Калуге 39-летний мужчина попал в больницу после столкновения «Рено» и «Чери»

В понедельник управление ГИБДД по Калужской области опубликовало подробности о ДТП, произошедшем 24 февраля в Калуге в районе Резвани.

По предварительным данным, 63-летний водитель «Рено Дастер» двигался в сторону Мстихино, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Чери Тиго».

Различные травмы получил 39-летний водитель «Чери». Он попал в больницу.

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