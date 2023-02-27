Двое взрослых и ребенок пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене» в Калужской области
Около 11:20 26 февраля на трассе М3 «Украина» в Жиздринском районе в ДТП пострадали три человека.
По предварительным данным, 46-летний водитель «Фольксвагена Поло» двигался в сторону Калуги и в районе деревни Мурачевка пошел на обгон. В этот момент машину занесло, она съехала в кювет и перевернулась.
Различные травмы получили сам автомобилист, его 37-летняя пассажирка и находившаяся в автомобиле шестилетняя девочка. Госпитализация им не понадобилась.
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