В Калужской области водитель насмерть сбил пешехода и уехал

Как мы уже рассказывали, вечером 25 февраля в поселке Бетлица Куйбышевского района сбили пешехода. Подробности об этом происшествии в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 19:15 некий водитель двигался в сторону деревни Падерки и сбил 48-летнего мужчину.

Пострадавший пешеход скончался до приезда скорой помощи, а виновник скрылся в неизвестном направлении. Сейчас водителя ищут.

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