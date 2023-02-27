Под Калугой перевернулся грузовик

Утром 25 февраля на трассе М3 «Украина» в Дзержинском районе перевернулся грузовик «МАН». Подробности об этом происшествии сообщили в областном управлении ГИБДД.

По предварительной информации, недалеко от моста через Угру 27-летний водитель большегруза не справился с управлением, протаранил ограждение и съехал в кювет. Там машина перевернулась.

Различные травмы получил сам автомобилист.

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