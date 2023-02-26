Трактор столкнулся с иномаркой в Калужской области

Утром в воскресенье, 26 февраля, около 9:18 в Спас-Деменском районе на 310 км автодороги А-130 «Москва-Рославль» автомобиль «Фольксваген» столкнулся с трактором «Беларусь». Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Тяжесть травм и точные обстоятельства происшествия уточняются.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.