Неизвестный автомобиль сбил человека в Калужской области

Вечером в субботу, 25 февраля, около 19:32 ночи в Куйбышевском районе на территории поселка Бетлица водитель неизвестного автомобиля сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Тяжесть травм и точные обстоятельства происшествия уточняются.

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