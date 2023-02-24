Женщина и ребенок, попавшие в автомобиле под поезд в Калужской области, находятся в удовлетворительном состоянии

Как мы писали ранее, в четверг, 23 февраля, в Калужской области женщина с двухлетним ребенком на машине попали под поезд.

Сегодня, 24 февраля, министр здравоохранения региона Константин Пахоменко прокомментировал состояние пострадавших.

- Вчера в Ферзиковском районе, деревня Бронцы, рядом с железно-дорожным переездом произошло ДТП, - сказал министр. - В результате пострадал ребенок 2 года 9 месяцев, доставлен в детскую областную клиническую больницу и женщина, 47 лет, доставлена в Калужскую областную клиническую больницу.

Доезд бригады скорой помощи - 18 минут. Состояние пациентов удовлетворительное, после осмотра женщина и ребенок отпущены домой.

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