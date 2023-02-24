В Калужской области сгорела баня

В четверг, 23 февраля, в Юхновском районе произошел пожар, об этом сообщило ГУ МЧС региона.

Около 21 часа 15 минут в деревне Малое Устье загорелась баня. Пострадавших нет. Причины возгорания предстоит установить.

- К ликвидации пожара от МЧС России по Калужской области привлекалось 7 человек, 2 единицы техники, - уточняют в управлении. - На место направлен инспектор ГПН.

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