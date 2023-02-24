Пешеход попал под колеса «Хонды» в Калужской области

В четверг, 23 февраля, в Юхновском районе сбили пешехода, об этом сообщило ГУ МЧС по Калужской области.

Около 20 часов в деревне Ситское Юхновского района автомобиль «Хонда» сбил пешехода.

Есть пострадавший. Причины ДТП и тяжесть травм пострадавшего уточняются.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 9 человек и 3 единицы техники, в том числе от МЧС 4 человека и 1 единица техники, - уточнили в управлении.

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