В Калужской области женщина с двухлетним ребенком на машине попали под поезд

Около 16:35 в четверг, 23 февраля, в Ферзиковском районе произошло ДТП на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 47-летняя женщина за рулем «Лады Гранта» не убедилась в безопасности, выехала на железнодорожный переезд и попала под проходивший поезд Тула – Калуга.

Помимо водителя, в машине на переднем сиденье в автокресле ехал двухлетний ребенок.

Женщина и малыш получили различные травмы. В поезде никто не пострадал.

Полиция проводит проверку.

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