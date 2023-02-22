В Калужской области несколько человек пострадало в столкновении «Фольксвагена» и КамАЗа

Около 14:40 в среду, 22 февраля, на улице Карла Либкнехта в Тарусе столкнулись легковой автомобиль «Фольксваген» и КамАЗ. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек.

У «Фольксвагена» разбита задняя часть.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

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