Пьяная 14-летняя девочка попалась за рулем «Мерседеса» в Калужской области

В Калужской области полицейские задержали пьяную 14-летнюю девочку, которая ехала за рулем автомобиля «Мерседес S500». Машина двигалась по дороге между деревнями Шлиппово, Соболевка и Дабужа в Сухиничском районе.

От подростка исходил сильный запах алкоголя. В присутствии отца она отказалась от освидетельствования.

Машину поместили на штрафстоянку.

На отца ребенка завели административное дело за передачу несовершеннолетнему автомобиля.

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