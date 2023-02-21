Пьяная 14-летняя девочка попалась за рулем «Мерседеса» в Калужской области
В Калужской области полицейские задержали пьяную 14-летнюю девочку, которая ехала за рулем автомобиля «Мерседес S500». Машина двигалась по дороге между деревнями Шлиппово, Соболевка и Дабужа в Сухиничском районе.
От подростка исходил сильный запах алкоголя. В присутствии отца она отказалась от освидетельствования.
Машину поместили на штрафстоянку.
На отца ребенка завели административное дело за передачу несовершеннолетнему автомобиля.
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