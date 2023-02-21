Две бани сгорели за день в Калужской области

В понедельник, 20 февраля, в Дзержинском районе огонь уничтожил две бани. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Около 13:30 баня возле частного дома загорелась в деревне Карцово на улице Садовой.

Такой же пожар произошел в 19:00 в поселке Полотняный Завод на улице Школьной.

Строения уничтожены практически полностью.

Из людей никто не пострадал.

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