В Калуге 51-летняя женщина пострадала в «Ладе», которая врезалась в столб

Вечером 18 февраля на улице Железняки в Калуге «Лада Калина» врезалась в столб. Подробности об этом происшествии в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 54-летний водитель «Лады» ехал со стороны улицы Гурьянова и в районе дома №1 не справился с управлением.

Различные травмы получила 51-летняя пассажирка «Лады».

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