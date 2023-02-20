В Калужской области «Лексус» врезался в машину видеоконтроля

Около 14:30 19 февраля на дороге Калуга – Медынь в черте деревни Адамовское Дзержинского района столкнулись три автомобиля. Подробности в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 50-летняя женщина за рулем «Лексуса» двигалась со стороны Калуги, пошла на обгон и врезалась в «Рено Логан», который уже начал поворачивать налево.

После этого «Лексус» отбросило на машину видеоконтроля – «Фольксваген» был припаркован на обочине.

Различные травмы получил 42-летний мужчина, находившийся в «Фольксвагене».

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