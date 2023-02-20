Пять человек пострадали в столкновении «Шевроле» и «Рено» в Калужской области

Как мы уже рассказывали, вечером 19 февраля на дороге Калуга – Медынь у деревни Адамовское Дзержинского района столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Рено». Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 29-летний водитель «Шевроле Лачетти» двигался со стороны Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Рено Флюенсе».

Различные травмы получили пять человек. Госпитализированы 33-летний пассажир «Шевроле» и 26-летний водитель «Рено». Домой врачи отпустили водителя «Шевроле», его 21-летнего пассажира и 25-летнюю пассажирку «Рено».

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