В Калуге маршрутка попала в ДТП на улице Жукова

Утром в понедельник, 20 февраля, на улице Жукова в Калуге в районе площади Маяковского произошло ДТП с участием маршрутного автобуса №77. Фото опубликовали в сообществе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, двигавшийся в сторону центра микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем.

Официальных комментариев о ДТП пока не поступало.

Но в соцсетях уже появились сообщения, что водитель маршрутки мог отвлечься от дороги:

- Дочь ехала в этой маршрутке. Сильно пострадавших нет, люди упали. Но все более-менее целы. Говорит, что водитель много общался в сообщениях по телефону.

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