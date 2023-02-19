В Калуге водитель «Лады Калины» протаранил фонарный столб

В субботу, 18 февраля, около 9 вечера на улице Ароматная в Калуге произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Калужской области.

По оперативным данным, водитель автомобиля «Лада Калина» наехал на столб уличного освещения.

Спасатели сообщают об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства аварии уточняются.

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