В Калужской области столкнулись «Киа Рио» и «Фиат Дукато»

В субботу, 18 февраля, около 17:33 в Думиничском районе на 262 км автодороги М-3 «Украина» столкнулись автомобили «Киа Рио» и автомобиля «Фиат Дукато». Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Калужской области.

По оперативным данным, в результате аварии пострадали по меньшей мере несколько человек.

В ликвидации ДТП участвовали патруль ГИБДД, работники скорой медицинской помощи и три пожарных расчета.

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