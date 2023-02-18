12-летняя девочка с собакой пропала в Калужской области
В пятницу, 17 февраля, в городе Сосенский Козельского района ушла в неизвестном направлении и пропала 12-летняя девочка Диана Чайковская. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры рассказали, что девочка нуждается в медицинской помощи. Она хромает на правую ногу.
Вместе с ней была собака коричневого цвета.
- Приметы:
- Рост: 140 см.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: тёмно-русые.
- Была одета: сиреневая куртка с капюшоном, на молнии, зеленая футболка, синие спортивные брюки, домашние тапочки.
Особые приметы: хромает на правую ногу.
Если вы что-либо знаете о пропавшем ребенке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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