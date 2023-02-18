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12-летняя девочка с собакой пропала в Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2023 07:54 0 1353
12-летняя девочка с собакой пропала в Калужской области

В пятницу, 17 февраля, в городе Сосенский Козельского района ушла в неизвестном направлении и пропала 12-летняя девочка Диана Чайковская. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры рассказали, что девочка нуждается в медицинской помощи. Она хромает на правую ногу.

Вместе с ней была собака коричневого цвета.

  • Приметы:
  • Рост: 140 см.
  • Цвет глаз: серые.
  • Волосы: тёмно-русые.
  • Была одета: сиреневая куртка с капюшоном, на молнии, зеленая футболка, синие спортивные брюки, домашние тапочки.

Особые приметы: хромает на правую ногу.

Если вы что-либо знаете о пропавшем ребенке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.02.2023 07:54 0 1353
Тэги: происшествие лиза алерт дети
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