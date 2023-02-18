12-летняя девочка с собакой пропала в Калужской области

В пятницу, 17 февраля, в городе Сосенский Козельского района ушла в неизвестном направлении и пропала 12-летняя девочка Диана Чайковская. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры рассказали, что девочка нуждается в медицинской помощи. Она хромает на правую ногу.

Вместе с ней была собака коричневого цвета.

Приметы:

Рост: 140 см.

Цвет глаз: серые.

Волосы: тёмно-русые.

Была одета: сиреневая куртка с капюшоном, на молнии, зеленая футболка, синие спортивные брюки, домашние тапочки.

Особые приметы: хромает на правую ногу.

Если вы что-либо знаете о пропавшем ребенке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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