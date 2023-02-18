В Калуге массово выбрасывают кости животных на улице

Как мы уже рассказывали, на днях на улице Огарева в Калуге кто-то выбросил большое количество костей крупного рогатого скота. В субботу, 18 февраля, в «Калужском региональном экологическом операторе» заявили, что такая проблема возникает и на других улицах города.

Остатки туш животных находили у домов №30 и №39 по улице Можайской, на улице Ромодановские Дворики, на улицах Плеханова, 94, Секиотовской, 70, Комарова, 55. Последние случаи зафиксированы на Степной, 1 и Ленина, 68.

Коммунальщики обращались в городскую управу и полицию, однако пока не удалось найти тех людей, кто таким способом незаконно утилизирует биологические отходы.

- Подобные сбросы биологических отходов несут опасность не только для окружающей среды, но и для граждан города, - предупредили в «КРЭО». - Утилизация подобного рода отходов должна осуществляться организациями, имеющими соответствующие лицензии. Это угроза здоровью людей. Никто не знает о состоянии животных, которых переработали.

Калужан, которые заметили сброс костей в мусорные контейнеры, просят сообщать об этом в полицию или местную администрацию.

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