В Калужской области 65-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Около 9 утра в пятницу, 17 февраля, в деревне Степановское Ферзиковского района в результате пожара погиб 65-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, частный жилой дом загорелся из-за нарушений при использовании электроприбора.

На месте трагедии спасатели нашли тело 65-летнего хозяина дома.

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