В Калуге 34-летняя женщина пострадала в столкновении «Тойоты» и «Киа»

Как мы уже рассказывали, около 8 утра 16 февраля на перекрестке улицы Резванской и подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина» столкнулись автомобили «Тойота» и «Киа». В этом ДТП пострадал один человек, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Тойоты» ехал со стороны улицы Вишневского, поворачивал налево на Резванскую и не пропустил встречный «Киа».

Различные травмы получила 34-летняя женщина, находившаяся за рулем «Киа». Госпитализация ей не понадобилась.

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