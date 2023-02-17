В Калуге два трупа обнаружили в многоэтажном доме

Вечером в четверг, 16 февраля, на улице Хрустальной в Калуге в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили тела двух человек. Об этом нам сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

- Обнаружены тела 32-летнего мужчины и 28-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти, - прокомментировали в СК. - Проводится процессуальная проверка. На месте происшествия был произведен осмотр, опрошены соседи. Для определения причины смерти назначены судебно-медицинские исследования. По изъятым предметам назначено химическое исследование.

Точные обстоятельства устанавливаются.

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