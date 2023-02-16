Браконьер из Калуги застрелил лань

Жителя Калуги подозревают в незаконной охоте. О возбуждении уголовного дела в четверг, 16 февраля, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Калужанин поехал охотиться в Ферзиковский район без соответствующего разрешения и застрелил в лесу самку европейской лани.

Тушу животного он попытался вывезти на машине, но был задержан.

Ущерб оценивается в 60 тысяч рублей.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.